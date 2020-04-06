İngiliz polisi sahildeki mangalı deniz suyu dolu kaskla söndürdü - Son Dakika

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İngiliz polisi sahildeki mangalı deniz suyu dolu kaskla söndürdü
6 saat önce
İngiliz polisi sahildeki mangalı deniz suyu dolu kaskla söndürdü.
İngiliz polisi sahildeki mangalı deniz suyu dolu kaskla söndürdü
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:42 Kaynak: DHA
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