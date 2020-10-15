İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti - Son Dakika

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

15.10.2020 08:14
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti, System.String[]

İngiltere'nin aşı adayı programının başındaki isim Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, normalleşmenin zaman alacağını belirterek, "Yüz maskelerine ve sosyal mesafeye temmuz ayına kadar ihtiyaç duyulacak" dedi.

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile yürttüğü aşı adayının başındaki ismi Profesör Andrew Pollard, yaptığı açıklamada hayatın 2021 yazına kadar normale dönmeyeceğini belirtti. Andrew Pollard, aşı adaylarından birinin bile başarılı olmasının salgın tedbirlerini ilk etapta hafifletmeyeceğini ifade etti.

AŞININ EN ZOR KISMI LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Prof Pollard, "En savunmasız kişiler bağışıklık kazanana kadar, toplumda bağışıklık oranı yükselene kadar risk olacak" dedi. Aşının onay almasından piyasaya sürülmesine kadar geçen sürecin uzun olacağını ifade eden Profesör, bu sürecin günler değil, haftalar süreceğini belirtti. Pollard, koronavirüs aşısında en zorlu bölümün aşının lojistik olarak dağıtımı olacağını vurguladı.

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti

Oxford, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti - Son Dakika Dünya

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