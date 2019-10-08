Son Dakika Haberleri: İngiliz restoran zinciri mali krizde
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İngiliz restoran zinciri mali krizde

9 dakika önce

İngiltere'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.

İngiliz restoran zinciri mali krizde, System.String[]

İngiltere'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.

İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:51 
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