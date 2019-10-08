İngiliz restoran zinciri mali krizde
9 dakika önce
İngiltere'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.
İngiltere'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express, yaklaşık 1,1 milyar sterlin seviyesindeki borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörlerle görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:51
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