İngiliz 'Sam' Müslüman 'Sami' oldu - Son Dakika

İngiliz 'Sam' Müslüman 'Sami' oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu İngiliz Sam Alexsander Mcıntosh, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. 15 yıldır Fethiye'de yaşayan 32 yaşındaki Mcıntosh, " Sami" ismini aldı.

Fethiye'de yaşayan Mcıntosh, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırmaya başladı. Mcıntosh, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. İlçe Müftüsü Kamil Oktay nezaretinde düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcıntosh, Müslüman olup "Sami" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, Mcıntosh'a Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Mcıntosh yaptığı açılamada, Türk kültürünü öğrendiği ve bu kültürün bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede Müslüman arkadaşlarının olduğunu dile getiren Mcıntosh, "İslamiyet'teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi. Ezan sesi de çok güzel. Bana huzur veriyor. Müslüman arkadaşlarım cebinde 5 lira varsa yarısını benimle paylaştı. Müslüman olduğum için çok mutluyum" dedi.