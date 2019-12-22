İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika

İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

6 saat önce

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması "Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması " Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.

Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Banksy'nin söz konusu çalışmasını Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.

Selsa, çalışmanın, Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan mağara ile üzerinde patlama izi şeklinde "Beytüllahim Yıldızı"nın bulunduğu ırkçı Ayrım Duvarı'nı temsil eden bir maketten oluştuğunu ifade etti.

Banksy'nin "Beytüllahim'in Yarası" adını verdiği çalışmanın, Filistin halkının hayatında bir yaraya dönüşen Ayrım Duvarı'yla çevrili kentin hikayesini baştan yazdığını belirten Selsa, "İnsanların çoğu Noel kutlamaları sırasında Beytüllahim'den bahsediyor ancak bu kentin yaşadığı sıkıntıları, halkının onurlu bir yaşam süremediğini ve özgürce kentte dolaşamadığını çok az kişi biliyor. Bu eser, Filistin halkının yaşadığı gerçekliği ortaya koyuyor." dedi.

Banksy gibi sanatçıların eserlerinin kent turizmini canlandırdığına işaret eden Selsa, 2,5 yıl önce kurulan oteli şu ana kadar 250 bin kişinin ziyaret ettiğini, bunlardan bazısının otelde konakladığını bazısının da Banksy ve başka Filistinli sanatçıların eserlerini görmeye geldiğini dile getirdi.

Gerçek kimliği bilinmeyen, Gazze'de ve Ayrım Duvarı gibi mekanlardaki resimleriyle dikkati çeken Banksy'nin, otelin iç dekorasyonu ve bazı odalarındaki tablo ve duvar resimlerinde de imzası bulunuyor.

İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

Beytüllahim, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Son Dakika Haberleri
02:30 Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti - Son Dakika
02:29 Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular - Son Dakika
02:18 Lodos, Silivri'de dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika
02:18 Bursa'da servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:10 Moritanya'da üniversite öğrencilerinden Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protestosu - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 02:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]