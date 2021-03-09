İngiliz Sanatçı, Covıd-19 Virüsünün Cam Heykelini Yaptı - Son Dakika

Uluslararası sanatçı Luke Jerram, Birleşik Krallık'ta koronavirüse karşı yapılan 10 milyonuncu aşıyı kutlamak için ilginç bir sanat eserine imza attı.

COVID-19 virüsünün cam heykelini yaptı.

Boyutları asıl nanopartikülden tam 2 milyon kat daha büyük olan cam heykel 34 cm.

Test tüplerinin yapımında kullanılan malzeme ve teknikleri kullanarak oluşturduğu eserin 5 kopyası satışa çıkarıldı.

Geliri pandemiden etkilenen kesimlere bağışlanacak.

LUKE JERRAM KİMDİR?

İngiliz enstalasyon sanatçısı olan Luke Jerram heykeller, büyük enstalasyonlar ve canlı sanat projeleri yaratıyor. Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde misafir araştırmacı olan 1974 doğumlu Jerram renk körüdür.