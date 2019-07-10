Son Dakika Haberleri: İngiliz şarkıcı Eric Clapton, Kuşadası tatilini yarıda kesti
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İngiliz şarkıcı Eric Clapton, Kuşadası tatilini yarıda kesti

1 saat önce

İngiliz gitarist, şarkıcı ve besteci Eric Clapton, lüks yatıyla dün geldiği Kuşadası'ndaki tatilini, iddiaya göre köpeğinin ölüm haberi üzerine yarıda kesti.

İngiliz şarkıcı Eric Clapton, Kuşadası tatilini yarıda kesti, System.String[]
Eric Clapton, İngiltere, Kuşadası, Güncel
İngiliz gitarist, şarkıcı ve besteci Eric Clapton, lüks yatıyla dün geldiği Kuşadası'ndaki tatilini, iddiaya göre köpeğinin ölüm haberi üzerine yarıda kesti.
Clapton'ın içinde bulunduğu lüks yat, dün akşam saatlerinde Kuşadası Yat Limanı'na demirledi.
Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi yerleri gezmeyi planlayan Clapton, İngiltere'deki köpeğinin ölüm haberini alınca bu planlarını iptal etti.
Clapton'ın gün içinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel uçağıyla İngiltere'ye döneceği, teknesinin de ilçeden ayrılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:18 Kaynak: AA
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