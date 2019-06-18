Son Dakika Haberleri: İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya'da konser verdi

13 dakika önce

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Antalya'da sevilen şarkılarını seslendirdi.

İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya'da konser verdi, System.String[]
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Antalya'da sevilen şarkılarını seslendirdi.
Arthur, Regnum Live in Concert kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya'nın konser alanında müzik severlerle bir araya geldi.
Impossible parçası ile çıkış yapan ve Say You Won't Let Go parçasıyla müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan Arthur, yaklaşık 2 saat sahnede kaldığı konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yerli ve yabancı çok sayıda turistin izlediği konserde genç şarkıcı Arthur'un şarkılarına müzikseverler de eşlik etti. Arthur, sahne performansıyla da izleyenlerin beğenisini topladı.
Geçen yıl dünya starları Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora'ı ağırlayan Regnum Live in Concert, Arthur'dan sonra Amerikalı şarkıcı, aktör Jason Derulo, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Regnum Carya, Antalya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı Oğlunun telefonundan son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba yıkıldı Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 23:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]