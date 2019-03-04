Son Dakika Haberleri: İngiliz Şarkıcı Keith Flint Hayatını Kaybetti

İngiliz Şarkıcı Keith Flint Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.

İngiliz Şarkıcı Keith Flint Hayatını Kaybetti, System.String[]
Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.

İngiliz polis teşkilatından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Flint'in Essex'teki evinde bu sabah ölü bulunduğu bildirildi.

Polis açıklamasında ölümün şüpheli bulunmadığı kaydedildi.

İngiliz şarkıcının Avustralya'da bir turneden döndüğü ve mayıs ayında başlayacağı ABD turnesine hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.

The Prodigy grubu Firestarter, Breathe ve The Fat Of The Land gibi şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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