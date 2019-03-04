İngiliz Şarkıcı Keith Flint Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.
Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.
İngiliz polis teşkilatından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Flint'in Essex'teki evinde bu sabah ölü bulunduğu bildirildi.
Polis açıklamasında ölümün şüpheli bulunmadığı kaydedildi.
İngiliz şarkıcının Avustralya'da bir turneden döndüğü ve mayıs ayında başlayacağı ABD turnesine hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.
The Prodigy grubu Firestarter, Breathe ve The Fat Of The Land gibi şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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