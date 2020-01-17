Son Dakika › Magazin › İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına devam ediyor! - Son Dakika Magazin
İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına devam ediyor!
18 dakika önce
Son dönemin parlayan yıldızlarından 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarla yine gündem oldu. Güzel şarkıcının "Rita gülüyor" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağarken, sütyen kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:31
Sosyal medyanın yeni gözlerinden biri olan İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rita, bu kez koltukta uzandığı seksi pozu ile siyah askılı elbisesi ile çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. 29 yaşındaki şarkıcının "Rita gülümsüyor" notuyla yaptığı bu paylaşımlarına yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.
Rita'nın paylaşımlarında sütyen kullanmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK POZ VERDİ
Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği çıplak pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel şarkıcının bu paylaşımına da beğeni yağmıştı.
İngiliz şarkıcı Rita Ora, ayna karşısında çıplak poz verdi
Son Dakika Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti