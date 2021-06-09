İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ SARAYBURNU'NA DEMİRLEDİ - Son Dakika

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı 'ndan geçerek Marmara Denizi 'ne açıldı. Gemi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı 'na giriş yaptı. Savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.

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