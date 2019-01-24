İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil
8 dakika önce
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." dedi.
İngiltere Merkez Bankası
Başkanı Mark Carney
, "Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:28
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