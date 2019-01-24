Son Dakika Haberleri: İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

8 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." dedi.

İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil, System.String[]
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:28 

Mark Carney, İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi
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