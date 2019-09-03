Son Dakika Haberleri: İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde
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İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde

2 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:39 
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