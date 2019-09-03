İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde
2 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:39
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