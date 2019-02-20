Son Dakika Haberleri: İngiliz Stk'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki

İngiliz Stk'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki

1 saat önce

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Reprieve, Mısır'da bugün 9 kişinin idam edilmesinin "ülkede tam bir insan hakları krizi" olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İngiliz Stk'dan Mısır'daki 9 İdama Tepki, System.String[]
İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Reprieve, Mısır'da bugün 9 kişinin idam edilmesinin "ülkede tam bir insan hakları krizi" olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Dünya çapında ölüm cezasına ve insan hakları ihlallerine karşı kampanya yürüten Reprive'in Direktörü Maya Foa, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu son infazlar da gösterdi ki (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) es- Sisi'nin ölüm cezasını kullanması, şimdi tam bir insan hakları krizi halini almıştır." ifadesini kullandı.

Foa, "Mısır'da yaygınlaşan hukuki sürecin ihlali, işkence, sahte itiraflar ve toplu yargılamalar gibi istismarların arasında infazlar da son 2 haftadaki 15 idamla birlikte zirveye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Sisi'ye baskı yapılmasını isteyen Maya Foa, uluslararası toplumun bu uygulamalar karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını öne sürmüştü.

Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları bugün infaz edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:25 Kaynak: AA

İngiltere, Mısır, Güncel
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