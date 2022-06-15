İngiliz STK: Eş-Şebab ve DEAŞ, Doğu Afrika'da propaganda için Facebook'u kullanıyor - Son Dakika
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İngiliz STK: Eş-Şebab ve DEAŞ, Doğu Afrika'da propaganda için Facebook'u kullanıyor

15.06.2022 12:03
İngiliz STK: Eş-Şebab ve DEAŞ, Doğu Afrika'da propaganda için Facebook'u kullanıyor

İngiliz sivil toplum kuruluşu (STK), Somali, Kenya ve Mozambik başta Doğu Afrika ülkelerinde düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütlerinin propaganda için Facebook platformunu kullandığını belirtti.

İngiliz sivil toplum kuruluşu (STK), Somali, Kenya ve Mozambik başta Doğu Afrika ülkelerinde düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütlerinin propaganda için Facebook platformunu kullandığını belirtti.

İngiltere merkezli Strateji Diyalog Enstitüsünün (ISD) yayımladığı "Facebook'ta Eş-Şebab ve DEAŞ Ağları" başlıklı raporunda, terör örgütlerinin, Doğu Afrika ülkelerindeki propaganda faaliyetlerine yer verildi.

Raporda, söz konusu örgütlerin Doğu Afrika ülkelerinde Facebook üzerinden propaganda yaptığına ve destek topladığına dikkat çekildi.

Facebook üzerinden özellikle Kenya'da propaganda yürüttüğü belirtilen örgütlerin, Somali ve Mozambik gibi ülkelerde de faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Eş-Şebab ve DEAŞ'ın, propagandasını Svahilice ve Arapça başta farklı dillerde ve geniş bir kullanıcı ağı üzerinden koordineli şekilde yürüttüğü belirtilen raporda, bu örgütlere ait 30 Facebook hesabı ve 5 merkezi haber sitesi bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan raporda, bu hesaplarda 39 bini geçen takipçi sayısının 2022'nin Ocak-Haziran ayları arasında 8 bin 600 daha artığının tespit edildiği belirtildi.

Örgütlerin "objektif" haberler kisvesi altında ideolojik propaganda yaptığına dikkat çekilen raporda, Eş-Şebab ve DEAŞ'ın sosyal medya platformlarını kullanma noktasında tecrübe kazandığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz STK: Eş-Şebab ve DEAŞ, Doğu Afrika'da propaganda için Facebook'u kullanıyor - Son Dakika

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