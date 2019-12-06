Son Dakika Haberleri: İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'
Son Dakika Dünya İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön' - Son Dakika Dünya

İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'

6 saat önce

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı.

İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön', System.String[]

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı. 'The Grand Tour' adlı programının son sezonunun tanıtımı için Avustralya haber kanalına konuk olan Clarkson, Greta'ya "okuluna geri dön ve çeneni kapa" sözleriyle seslendi.


Thunberg'i "küçük çocukların uykusuz geceler geçirmesine neden olmakla" suçlayan Clarkson, küresel ısınmayla ilgili fikirlerinin değiştiğini ancak Thunberg ile aynı görüşte olmadığını savundu.

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Avustralya, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 
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