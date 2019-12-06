İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı. 'The Grand Tour' adlı programının son sezonunun tanıtımı için Avustralya haber kanalına konuk olan Clarkson, Greta'ya "okuluna geri dön ve çeneni kapa" sözleriyle seslendi.



Thunberg'i "küçük çocukların uykusuz geceler geçirmesine neden olmakla" suçlayan Clarkson, küresel ısınmayla ilgili fikirlerinin değiştiğini ancak Thunberg ile aynı görüşte olmadığını savundu.