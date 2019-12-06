Son Dakika › Dünya › İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön' - Son Dakika Dünya
İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'
6 saat önce
İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı.
İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı. 'The Grand Tour' adlı programının son sezonunun tanıtımı için Avustralya haber kanalına konuk olan Clarkson, Greta'ya "okuluna geri dön ve çeneni kapa" sözleriyle seslendi.
Thunberg'i "küçük çocukların uykusuz geceler geçirmesine neden olmakla" suçlayan Clarkson, küresel ısınmayla ilgili fikirlerinin değiştiğini ancak Thunberg ile aynı görüşte olmadığını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58
ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı