Son Dakika › Dünya › İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön' - Son Dakika Dünya
İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'
6 saat önce
İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı.
İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:12
Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı