Son Dakika Haberleri: İngiliz tankeri, İran'dan ayrıldı
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İngiliz tankeri, İran'dan ayrıldı

2 saat önce

Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, İran'dan ayrıldı.

İngiliz tankeri, İran'dan ayrıldı, System.String[]

Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, İran'dan ayrıldı.


İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İngiliz tankeri, yerel saatle 09.00'da limandan ayrıldı. İngiltere bayraklı geminin İsveçli CEO'su Erik Hanell, geminin Temmuz ayından beri demir attığı Bender Abbas Limanı'ndan ayrıldığını söyleyerek, "Mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İngiltere, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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