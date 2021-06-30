Üye Girişi
İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı - Son Dakika

İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı

30.06.2021 22:08

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın sonunda çılgınca kutlama yapan bir İngiliz taraftar sevincin dozunu kaçırdı. Sevinçten kendini kaybeden İngiliz, kendini çırılçıplak sokağa attı. Çevredekilerin bakışları arasında eğlenen taraftarı kimse polise ihbar etmediği için kimliği tespit edilemedi.

Almanya ile İngiltere, EURO 2020 Son 16 Turu karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale yükseldi ve Ukrayna'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın sonunda ise çırılçıplak sevinen İngiliz taraftar gündeme oturdu.

KİMSE POLİSE İHBAR ETMEDİ

İngiltere, Almanya'yı mağlup edip çeyrek finale çıkınca bir İngiliz taraftar kendini kaybedip çıplak bir şekilde caddede koşarak zaferi kutladı. Taraftarı gören hiç kimse polisi aramadığı için polis adamın kimliğini tespit etmek için herhangi bir çalışma başlatmadı. Polis yetkilileri, normalde bu tür olaylarda vatandaşların kendilerini arayıp ihbarda bulunduklarını fakat çıplak bir şekilde koşarak zaferi kutlayan adam için herhangi bir ihbar almadıklarını söyledi.

İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı

İngiltere, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı 21:40 Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi 20:49 Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam 20:34 Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam
Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi 20:20 Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi 18:41 Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti 17:58 Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Elmalı davasındaki çocukların yakınları 17:02 Elmalı davasındaki çocukların yakınları "tacize uğrayan çocukların banyoda verdiği tepkiyi veriyorlar" diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Uzun süredir firari olan Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım         
22:07
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi         
20:44
Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu         
20:22
Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı         
20:13
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
17:18
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 22:45:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement