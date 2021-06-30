İngiliz taraftar, çeyrek finali çırılçıplak sokakta koşarak kutladı

Almanya ile İngiltere, EURO 2020 Son 16 Turu karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale yükseldi ve Ukrayna'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın sonunda ise çırılçıplak sevinen İngiliz taraftar gündeme oturdu.

KİMSE POLİSE İHBAR ETMEDİ

İngiltere, Almanya'yı mağlup edip çeyrek finale çıkınca bir İngiliz taraftar kendini kaybedip çıplak bir şekilde caddede koşarak zaferi kutladı. Taraftarı gören hiç kimse polisi aramadığı için polis adamın kimliğini tespit etmek için herhangi bir çalışma başlatmadı. Polis yetkilileri, normalde bu tür olaylarda vatandaşların kendilerini arayıp ihbarda bulunduklarını fakat çıplak bir şekilde koşarak zaferi kutlayan adam için herhangi bir ihbar almadıklarını söyledi.