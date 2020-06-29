İngiliz teknik direktör Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldı

Avustralya Birinci Futbol Ligi (A-Lig) ekibi Brisbane Roar, İngiliz teknik direktör Robbie Fowler'ın görevden ayrıldığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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