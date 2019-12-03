Son Dakika Haberleri: İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül
Son Dakika Sağlık İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül - Son Dakika

İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, İngiliz Tıp Birliği tarafından ödüle layık bulundu.

İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, İngiliz Tıp Birliği tarafından ödüle layık bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Görenek, "Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp" kaynak kitabının hazırlanmasında görev aldı.

İngiliz Tıp Birliği, Prof. Dr. Görenek'e bu kitabın hazırlanmasındaki katkısı dolayısıyla belgeyle ödüllendirildi.

Açıklamada, kalp hastalıklarının güncel tanı ve tedavileri hakkında kaynak kitap niteliğinde olan ve Avrupa'nın saygın yayınevlerinden Oxford Yayınevi tarafından basılan kitabın, İngiltere'de "Yılın en iyi kardiyoloji kitabı" seçildiği ifade edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]