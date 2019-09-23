Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti

1 saat önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook'un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Thomas Cook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti!
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