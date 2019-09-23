İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Antalya Valiliğince İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için kriz masası oluşturulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi.

Bu konuda yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve misafirlerimizin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğimizce kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz masası, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin katılımıyla teşkil edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda oluşturulan kriz merkezi konuyu takip edecek, süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak."

Açıklamada, bu kapsamda, söz konusu tur operatörüyle bağlantı içerisinde olan turizm işletmeleri ve kente gelen misafirlerin durumlarının titizlikle takip edildiği de kaydedildi.