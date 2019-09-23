Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

6 dakika önce

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, otellerdeki müşterilerin İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladığını bildirdi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, System.String[]

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, otellerdeki müşterilerin İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladığını bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamasında, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının dünya üzerinde ciddi etki yaratacak bir süreç olduğunu vurguladı.

İflas haberinin turizmcilere etkisinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Otellerimizdeki müşteriler İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun gönderdiği boş uçaklarla dönmeye başladı. Otellerimizde bu operatörün konaklayan müşterileri bulunmakta. Bu misafirlerin İngiltere'ye dönüşleriyle ilgili olarak İngiliz Sivil Havacılık Kurumu geri dönüş programı yaptı. Aynı zamanda müşterileri için İngiltere'den boş uçak göndererek, bölgemizde tatildeki misafirleri geri götürmeye başladılar. Bu süreç birkaç gün devam edecektir."

Uysal, otelcilerin alacaklarıyla ilgili durum tespiti yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve öncülüğünde İngiltere'den alacaklar için de girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Thomas Cook, Fethiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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