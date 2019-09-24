Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (3)
Son Dakika Güncel Haber

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (3)

1 saat önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (3)

Thomas Cook, Dalaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Thomas Cook'un iflasının ardından İngiliz turistler için görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanına geldi
Ankara'da hızını alamayan minibüs alt geçide uçtu, 3 kişi yaralandı ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkardı IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 02:29:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]