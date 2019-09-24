Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası -Turistler ülkelerine gönderiliyor- ANTALYA
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası -Turistler ülkelerine gönderiliyor- ANTALYA

1 saat önce

Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası -Turistler ülkelerine gönderiliyor- ANTALYA

Thomas Cook, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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