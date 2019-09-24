İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası -Turistler ülkelerine gönderiliyor- ANTALYA
1 saat önce
Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
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