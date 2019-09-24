Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

40 dakika önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Tunus'ta tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, ayarlanan charter uçuşlarla Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Tunus'ta tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, ayarlanan charter uçuşlarla Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Thomas Cook, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:15 Kaynak: AA
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