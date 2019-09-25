İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 2957 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere operasyonlarını 23 Eylül itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden 24 Eylül itibarıyla 8 uçakla 1700 yolcu, 25 Eylül'de 6 uçakla 1257 misafirimiz olmak üzere toplamda 14 uçak ile 2957 turist havalimanımızdan güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.