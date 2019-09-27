Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

26 dakika önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından tatil için Antalya'ya gelen 4920 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından tatil için Antalya'ya gelen 4920 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere operasyonlarını 23 Eylül itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook turizm firmasının misafirlerinden 24 Eylül itibarıyla 8 uçakla 1700 yolcu, 25 Eylül'de 6 uçakla 1257 turist, 26 Eylül'de 7 uçak ile 1963 misafirimiz olmak üzere toplam 21 uçak 4920 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Thomas Cook, İngiltere, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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