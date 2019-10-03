Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

54 dakika önce

Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin, tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri sürüyorTuristlerin ülkelerine dönüşü için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar, Dalaman Havalimanı'nda...

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, System.String[]

Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin, tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönüşleri sürüyor

Turistlerin ülkelerine dönüşü için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar, Dalaman Havalimanı'nda işlemleri tamamlananları ülkelerine götürüyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yaptığı açıklamada, İngiltere operasyonlarını 23 Eylül itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook turizm firmasının misafirlerinden 24 Eylül'den bugüne kadar 75 uçakla 16 bin 371 turistin havalimanından güvenli şekilde ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Bölgede halen tatillerini sürdüren İngiliz turistlerin bulunduğuna dikkati çeken Güvenç, tatilleri biten turistlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Thomas Cook, Dalaman, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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