Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım yapacak
Son Dakika Ekonomi İngiliz tur operatörü Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım yapacak

İngiliz tur operatörü Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım yapacak

1 saat önce

İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, "Uçuşlarımızı artırıyoruz.

İngiliz tur operatörü Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım yapacak, System.String[]

İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, "Uçuşlarımızı artırıyoruz. 100 uçakla göklerdeyiz. Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Sterlin, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42 
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