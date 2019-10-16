İngiliz tur operatörü Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım yapacak
1 saat önce
İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, "Uçuşlarımızı artırıyoruz.
İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, "Uçuşlarımızı artırıyoruz. 100 uçakla göklerdeyiz. Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42
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