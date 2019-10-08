Son Dakika Haberleri: İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..
Son Dakika 3. Sayfa İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi.

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca.., System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Aldığı aşırı alkolün etkisi ile anormal hareketler sergileyen İngiliz kadını çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı.


Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için Marmaris'e gelen İngiliz kadın Turunç'ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti. Alkolün etkisiyle garip hareketler sergileyen İngiliz kadın, kendini bir anda sokağa atıp dans etmeye başladı. Yarı çıplak vaziyette kendini yerden yere atan İngiliz kadının halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Alkollü turist bir ara yoldan geçen taksiyi durdurup garip hareketler yapınca taksi şoförü aracı geri alarak durumdan kurtulmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyen İngiliz turistin ayılması için esnaf kovayla başına su dökse de çılgın kadını frenleyemediler. Bir süre sonra dans etmekten yorgun düşen İngiliz kadın otelinin yolunu tuttu. - MUĞLA

Marmaris, turist, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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