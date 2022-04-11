İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu - Son Dakika
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İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

11.04.2022 20:07
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

Bodrum İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle İngiliz vatandaşı Michael Jenkins, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Bodrum İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle İngiliz vatandaşı Michael Jenkins, Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Bitez Yalı Cami İmam Hatibi Mehmet Atmaca'nın rehberliğinde Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için Tepecik Camisinde ihtida merasimi düzenlendi.

Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Jenkins'e İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Eşinin Müslüman olduğunu, onun vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrenerek böyle bir karar aldığını belirten Jenkins, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Kapancı, İngiliz vatandaşı Michael Jenkins'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu
İngiliz uyruklu Michael Bodrum'da Müslüman oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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