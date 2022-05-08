İngiliz turist, denizde ölü bulundu - Son Dakika
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İngiliz turist, denizde ölü bulundu

08.05.2022 16:59
İngiliz turist, denizde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 90 yaşındaki İngiliz uyruklu turist deniz yüzeyinde ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 90 yaşındaki İngiliz uyruklu turist deniz yüzeyinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Bitez Adaboğazı mevkiinde denize giren vatandaşlar, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere sevk edildi. İlçeye tatil için geldiği belirlenen ve yaşamını yitirdiği tespit edilen Ivor Jones'un cansız bedeni, limana getirildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi aracıyla Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. 90 yaşındaki İngiliz uyruklu turistin, kalp krizi sonucu öldüğü sanılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İngiliz turist, denizde ölü bulundu
İngiliz turist, denizde ölü bulundu

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Bodrum, turist, Bitez, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiliz turist, denizde ölü bulundu - Son Dakika


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