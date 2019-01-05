Son Dakika Haberleri: İngiliz Turist Muz Bahçesinde Ölü Bulundu

İngiliz Turist Muz Bahçesinde Ölü Bulundu

6 dakika önce İlandır

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan İngiliz turist, muz bahçesinde ölü bulundu.

İngiliz Turist Muz Bahçesinde Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan İngiliz turist, muz bahçesinde ölü bulundu.

Kayıp olduğu belirtilen Gary John Long'u (58) bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlardan İngiliz turistin gittiği noktaları belirleyen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde turistin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Long'un kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tatil için eşiyle ilçeye gelen Long, 1 Ocak'ta Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı apart otelden "Çarşıya gidiyorum." diyerek ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:24:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Turist Muz Bahçesinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]