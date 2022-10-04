İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

04.10.2022 18:52
İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İngiliz uyruklu Frank Lally (62), kayalıklara düştü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İngiliz uyruklu Frank Lally (62), kayalıklara düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lally, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. İngiltere'den Fethiye tatile gelen Frank Lally, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından atlayış yapan yapan Lally, kısa süre sonra kayalık alana düştü. İngiliz pilotun düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan Lally, bölgede hazır bekletilen ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lally, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği
Kaynak: DHA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 01:18:03. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz turist yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement