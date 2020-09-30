İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika

İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist David Thompson bindiği taksi sürücüsüne sahte 20 sterlin verdi.

İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist David Thompson bindiği taksi sürücüsüne sahte 20 sterlin verdi. Sürücü parayı bankada bozdurmak isteyince sahtecilik olayı ortaya çıktı ve ihbar üzerine polis operasyon başlattı. Kaldığı otel odasında sahte olduğu belirlenen toplam 3 bin 540 sterlin (35 bin 247 lira 780 kuruş) ile 5 gram esrar ele geçirilen İngiliz turist David Thompson gözaltına alındı. Thompson, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te taksi şoförlüğü yapan Mert D., dün, Ulusal Egemenlik Caddesi'nden alıp, ilçe merkezine getirdiği İngiliz turistin verdiği 20 sterlini (199 lira) bozdurmak için bankaya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendi. Paranın sahte çıkması üzerine banka görevlileri polis çağırdı. Polisin ifadesine başvurduğu Mert D., parayı taksisine yolcu olarak binen bir İngiliz turistin verdiğini söyledi. Mert D., İngilizi aldığı ve bıraktığı yeri de ifadesinde belirtti.

Bunun üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,  Siteler Mahallesi'nden Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar olan güzergahtaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen İngiliz turistin ilçedeki 5 yıldız bir otelde kalan 40 yaşındaki David Thompson, olduğu belirlendi. Sivil polis ekipleri, evli, iki çocuk babası İngiliz turistin kaldığı otelin lobisinde önlem aldı. 6 saat sonra otele dönen Thompson gözaltına alındı. Thompson'un kaldığı odada yapılan aramada, duvara asılı bir yağlı tablonun arkasına konulmuş zarf içinde, sahte olduğu belirlenen 20'lik banknotlar halinde toplam 3 bin 540 sterlin ile poşet içinde 5 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman eşliğinde ifadesi alınan Thompson,  sahte sterlinleri İskoçya'da 800 sterlin karşılığında aldığını itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından Thompson, uyuşturucu ve sahte para bulunmak ve piyasaya sahte para sürmek suçlarından adliyeye sevk edildi. Thompson, adliye girişinde eşi ve çocukları tarafından karşılandı. Çocukları olan bitene anlam veremeyip, elleri kelepçeli şekilde adliye binasına götürülen babalarını peşinden gitmeye çalıştı.


- Muğla
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı
İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı

Marmaris, Sterlin, turist, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiliz turiste, sahte sterlin ve uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika

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