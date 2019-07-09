Son Dakika Haberleri: İngiliz turistin bulunması için herkes seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

İngiliz turistin bulunması için herkes seferber oldu

58 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için arama çalışması devam ediyor.

İngiliz turistin bulunması için herkes seferber oldu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için arama çalışması devam ediyor.
Kayıp İngiliz David Horton Cann'ı (56) arama çalışmalarını, Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 10 asker, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla ve İzmir'den AFAD ekipleri, AKUT Fethiye, Kaş-Kalkan, Marmaris, Denizli ekiplerinden oluşan 50 kişi sürdürüyor.
İz takip köpeklerinin destek verdiği arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.
Öte yandan, Cann'ın konakladığı otel ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor.
İlçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann, konakladığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki otelden 6 gün önce Kayaköy Ören Yeri'ne doğru çıktığı yürüyüşten geri dönmeyince arama çalışması başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: AA
David Horton, Fethiye, İzmir, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz turistin bulunması için herkes seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]