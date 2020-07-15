İngiliz turistler Antalya'da - Son Dakika

İngiliz turistler Antalya'da
PANDEMİ sürecinde uçuş yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından İngiltere'den Antalya'ya 175 yolcu geldi.
PANDEMİ sürecinde uçuş yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından İngiltere'den Antalya'ya 175 yolcu geldi.
Koronavirüs sürecinde uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının ardından İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak geldi. İngiliz tur operatörü Jet2.com'un charter seferiyle Manchester'den 175 yolcusuyla havalanan uçak, saat 18.01'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Pandemi sonrası Antalya'ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. İngiliz turistler daha sonra tatilini geçirecekleri turizm tesislerine yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:10 Kaynak: DHA
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