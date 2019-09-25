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İngiliz turistler çiçeklerle uğurlandı

39 dakika önce

İngiliz turistler, Dalaman Havalimanı'ndan ülkelerine çiçeklerle uğurlandı.

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İngiliz turistler, Dalaman Havalimanı'ndan ülkelerine çiçeklerle uğurlandı.

Dünyanın önemli seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanı'na geldi.

İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendirildi.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendirildi.

Turistler için havalimanında "Evinizden güle güle gidin. Yine bekleriz" yazısı asıldı ve turistlere Fethiye Turizm Konseyi ve TURSAB Fethiye Şubesi görevlilerince çiçek verildi.

Görevlilerin çiçeklerle uğurladığı İngiliz turistler ise Türkiye ve Muğla'yı çok sevdiklerini seneye tatil için yine geleceklerini ifade etti.

Dalaman, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:22 Kaynak: AA
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