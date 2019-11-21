Son Dakika Haberleri: İngiliz turistler denizden geldi
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İngiliz turistler denizden geldi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer limana demir attı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer limana demir attı.


Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan hareket eden 'Marella Dream' adlı Malta bayraklı gemi, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcu ve 608 mürettebatıyla sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. Gemiden inen yolculardan bazıları şehir turu için limana gelen otobüse bindi. Bazıları da Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri yaya olarak gezmeyi tercih etti. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Marmaris'e hareket edeceği belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Kıbrıs, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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