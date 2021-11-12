Üye Girişi
İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI - Son Dakika

İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI

12.11.2021 12:38

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turistler Türkiye'ye akın etmeye başladı.

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turistler Türkiye'ye akın etmeye başladı. İngiliz turistler, uçuşların başladığı Ege ve Antalya bölgesinde tatil imkanlarından faydalanmaya devam ederken, gelemeyenler ise 2022 yılı Türkiye rezervasyonlarına hız kazandırdı. Türkiye'ye 2022 yılı için ciddi rezervasyon talebi aldıklarını aktaran Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, 2023 yılı satışlarına da başladıklarını duyurdu.

Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, Antalya'da turizmin gözde merkezlerinden biri olan Belek'teki 5 yıldızlı bir otelde, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ile görüştü. Türkiye'de yapacakları operasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Garry Wilson, Türkiye'deki hedefleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin kırmızı listeden çıkarmasının ardından Türkiye'ye rezervasyonların hızlandığını anlatan Wilson, turizmin başkenti Antalya'nın İngiltere için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'ye 2022 yılı için çok önemli rezervasyon talepleri aldıklarını vurgulayan Garry Wilson, 2023 yılındaki satışlarını devreye aldıklarını duyurdu.

TÜRKİYE İÇİN KOLTUK KAPASİTESİ 1 MİLYONA ÇIKACAK

İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi olduklarını, Türkiye için 600 bin koltuk kapasitelerini kısa sürede 1 milyona çıkartacaklarını vurgulayan Garry Wilson, 'En büyük amacımız Easyjet'i Avrupa'dan Türkiye'ye en çok turist getiren havayolu şirketi haline getirmek" dedi.

Türkiye'nin pandemi sonrasında çok hızlı aksiyon gösterip güvenli turizm sertifikalarıyla ciddi önlemler aldığını belirten Wilson, 'Londra'da gerçekleştirilen WTM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek planlamalarımızı konuştuk. 2022 satışlarına bakarsak çok önemli rezervasyon talepleri alıyoruz. Bununla birlikte 2023 satışlarını da devreye soktuk" diye konuştu.

'ANTALYA, İNGİLTERE'NİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ'

Garry Wilson, Türkiye'de Antalya'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum ve İzmir'e de odaklandıklarını söyledi. Türkiye'de odaklanacakları destinasyonları belirlerken en önemli kriterlerinin otellerin fiyat- kalite ilişkisi olduğunu vurgulayan Wilson, 'Türkiye'nin en büyük avantajı sunduğu ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Biz de destinasyonlarımızı belirlerken müşteri memnuniyeti ve fiyat- kalite ilişkisini ön planda tutuyoruz. Şu anda Türkiye'de 4 noktaya uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dalaman ve batı destinasyonları İngiliz turistlerin Türkiye'de tercih ettiği klasik destinasyonlar. Antalya'nın sunduklarına da bakarsak gerek oteller gerek otel dışındaki imkanlar İngiliz turistleri etkileyecektir. Bu imkanların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. Antalya, İngiltere'nin en önemli destinasyonlarından biri. Easyjet olarak kış boyunca Antalya'ya uçmaya devam edeceğiz. İngiltere'nin üç havalimanından haftalık 7 uçuş planımız var. Bu uçuşlar kış boyunca devam edecek ve mart ayı ile yaz operasyonlarımıza başlayacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN FARKI

Türkiye'nin pandemi döneminde yaptığı çalışmalara da değinen Wilson, 'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önderliğindeki Türk otellerinin pandemi döneminde aldığı önlemler ve aktif reklam kampanyaları çok önemliydi. Bu geçirdiğimiz iki yıl boyunca gerek aktif çalışmaları gerek otellerdeki sertifika programları, gerek kaynak pazarlardaki reklam çalışmaları ve bu süreçte tatile gelen müşterilerin memnuniyeti ile Türkiye, rakip destinasyonlar arasında kendisini pozitif ayrıştırdı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin İngiliz vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi, Türkiye'ye gelecek turist sayısına da pozitif katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar ve alınan doğru kararlar nedeniyle başta Turizm Bakanı Ersoy olmak üzere Türkiye'deki turizm otoritelerini kutluyoruz" diye konuştu.

İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI
İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI
İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI
İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI

Antalya, England, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti 13:01 Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı 12:26 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı 12:08 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak

Son Dakika Haberleri
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dünya tarihinde eşi benzeri yok! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Dünya tarihinde eşi benzeri yok! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti         
13:04
Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti         
12:58
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN 2023 YILI SATIŞLARI BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement