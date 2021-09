İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme - Son Dakika

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararı, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Turizm temsilcileri, sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını öngörürken, İngiltere merkezli turizm acenteleri ise otellerde inceleme yaptı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı. Güncellemede Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke kırmızı listeden çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasıyla 23 Eylül itibarıyla İngiltere'den tatilciler gelebilecek.

Ayrıca, 4 Ekim tarihinden itibaren sarı ve yeşil kategorileri kaldırılıp, sadece kırmızı kategori uygulanacağı açıklandı. Mevcut durumda, kırmızı listedeki ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumunda ise İngiltere'de 2 bin 250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı. Turistler ise tatil maliyetini artıran bu uygulamanın Türkiye için sona ermesini sezon boyunca bekledi.SEVİNÇLE KARŞILANDIGeçen sezon koronavirüse rağmen 3,5 milyon tatilciyi ağırlayan Antalya'da, İngiltere'nin kırmızı liste kararının sevinçle karşılandığı belirtildi. Sezon sonuna yaklaşıldığı bugünlerde gelen haberle, turizm tesislerinde İngilizlere yönelik hazırlıklar başladı.Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, sezon süresince Antalya'ya gelen turist sayılarının memnun edici seviyede olduğunu söyledi. Geçen yılın en az iki katı rakamlarla sezonu kapatma hedefiyle 2021 yılına başladıklarını belirten Atmaca, "Ağustos ayı itibarıyla 6 milyon turisti geçtik. İngilizler sezon başında gelmiş olsaydı her şey daha farklı olurdu. Eylül ayında da 1 milyon civarı tatilcinin gelmesini bekliyoruz. Aylar sonra İngilizler gelecek. Hem Akdeniz hem de Ege için bu iyi bir fırsat. Hem sezonu hem de kışı iyi geçirmek anlamında" dedi.'SEZON UZADI'İngilizlerin erken rezervasyona önem verdiklerini belirten Atmaca, İngiltere'den gelecek turistlerin ortalama orta yaş üstü olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Rezervasyon için arandıklarını söyleyen Atmaca, "İngilizler de uzun zamandır Türkiye'ye gelmek istiyordu. İngiliz tüketici Türkiye'yi çok özledi. Yoğun taleple karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. İyi bir ekim ve kış geçireceğimizi düşünüyorum. Sezon kesinlikle uzadı" diye konuştu.'EN AZ 600 BİN İNGİLİZ TURİST BEKLİYORUZ'Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ da sezonun uzadığını söyledi. İngiliz pazarının yeniden açılmasının mutluluk verdiğini belirten Kızıldağ, "Ağustos ayında bekliyorduk ama teknik sorunlar nedeniyle bu aya kaldı. Geçen yıl 820 bin İngiliz turist ağırladık. İngiliz turistler otellerimizi çok beğendi. Her şey iyi giderse 600 bin İngiliz turist ağırlamayı hedefliyoruz. Sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyorum" dedi.İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN OTELLERDE İNCELEMESezon başında Rus turistler için Türkiye'deki turizm tesislerindeki incelemenin benzeri, İngiliz turistler için yapılıyor. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otellere gelen İngiliz merkezli acentelerin denetçileri, İngiliz turistlerin adım atacağı her noktayı titizlikle inceledi. Oteldeki koronavirüs tedbirlerini de değerlendiren denetçiler, hazırladıkları raporu acente yetkililerine sundu. Calista Luxury Resort'a da gelen denetçiler, gün boyu oteldeki işleyişi yakından izledi. Denetçilere eşlik eden otel genel müdürü Ali Kızıldağ, "Yasağın kaldırılmasının hemen ardından tur operatörleri güvenli turizm sertifikası hizmeti veren otelleri denetliyor. İngilizler bu konuda çok hassastır. Biz de bugün bir denetimden geçtik. Ruslar kadar büyük çapta olmasa da tur operatörleri ve acenteler kendi denetçilerini gönderip rapor hazırladı" diye konuştu.GOLF İÇİN ÖNEMLİ

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da golf sezonu için İngiliz turistlerin önemine değinerek, "İngilizlerin ana pazarı Belek. Eylül-ekim ayları İngilizler için yoğun aylar. Dolayısıyla bunun kasıma da sarkacağını düşünürsek, golf turizminin ve havanın da iyi gitmesiyle, diğer sebeplerle gelen turistlerle birlikte bence ekim, kasım ve aralık ayları için sevindirici bir haber. Kemer'de çok fazla İngiliz göremesek de Kundu, Belek ve diğer alternatif İngiliz çeken pazarlar. Dolayısıyla her halükarda başlaması tabi ki çok olumlu" dedi.

- Antalya