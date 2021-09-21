Üye Girişi
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme - Son Dakika

İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme

21.09.2021 12:36
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme, System.String[]

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararı, turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarma kararı, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Turizm temsilcileri, sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını öngörürken, İngiltere merkezli turizm acenteleri ise otellerde inceleme yaptı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı. Güncellemede Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke kırmızı listeden çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasıyla 23 Eylül itibarıyla İngiltere'den tatilciler gelebilecek.

Ayrıca, 4 Ekim tarihinden itibaren sarı ve yeşil kategorileri kaldırılıp, sadece kırmızı kategori uygulanacağı açıklandı. Mevcut durumda, kırmızı listedeki ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumunda ise İngiltere'de 2 bin 250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı. Turistler ise tatil maliyetini artıran bu uygulamanın Türkiye için sona ermesini sezon boyunca bekledi.SEVİNÇLE KARŞILANDIGeçen sezon koronavirüse rağmen 3,5 milyon tatilciyi ağırlayan Antalya'da, İngiltere'nin kırmızı liste kararının sevinçle karşılandığı belirtildi. Sezon sonuna yaklaşıldığı bugünlerde gelen haberle, turizm tesislerinde İngilizlere yönelik hazırlıklar başladı.Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, sezon süresince Antalya'ya gelen turist sayılarının memnun edici seviyede olduğunu söyledi. Geçen yılın en az iki katı rakamlarla sezonu kapatma hedefiyle 2021 yılına başladıklarını belirten Atmaca, "Ağustos ayı itibarıyla 6 milyon turisti geçtik. İngilizler sezon başında gelmiş olsaydı her şey daha farklı olurdu. Eylül ayında da 1 milyon civarı tatilcinin gelmesini bekliyoruz. Aylar sonra İngilizler gelecek. Hem Akdeniz hem de Ege için bu iyi bir fırsat. Hem sezonu hem de kışı iyi geçirmek anlamında" dedi.'SEZON UZADI'İngilizlerin erken rezervasyona önem verdiklerini belirten Atmaca, İngiltere'den gelecek turistlerin ortalama orta yaş üstü olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Rezervasyon için arandıklarını söyleyen Atmaca, "İngilizler de uzun zamandır Türkiye'ye gelmek istiyordu. İngiliz tüketici Türkiye'yi çok özledi. Yoğun taleple karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. İyi bir ekim ve kış geçireceğimizi düşünüyorum. Sezon kesinlikle uzadı" diye konuştu.'EN AZ 600 BİN İNGİLİZ TURİST BEKLİYORUZ'Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ da sezonun uzadığını söyledi. İngiliz pazarının yeniden açılmasının mutluluk verdiğini belirten Kızıldağ, "Ağustos ayında bekliyorduk ama teknik sorunlar nedeniyle bu aya kaldı. Geçen yıl 820 bin İngiliz turist ağırladık. İngiliz turistler otellerimizi çok beğendi. Her şey iyi giderse 600 bin İngiliz turist ağırlamayı hedefliyoruz. Sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyorum" dedi.İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN OTELLERDE İNCELEMESezon başında Rus turistler için Türkiye'deki turizm tesislerindeki incelemenin benzeri, İngiliz turistler için yapılıyor. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otellere gelen İngiliz merkezli acentelerin denetçileri, İngiliz turistlerin adım atacağı her noktayı titizlikle inceledi. Oteldeki koronavirüs tedbirlerini de değerlendiren denetçiler, hazırladıkları raporu acente yetkililerine sundu. Calista Luxury Resort'a da gelen denetçiler, gün boyu oteldeki işleyişi yakından izledi. Denetçilere eşlik eden otel genel müdürü Ali Kızıldağ, "Yasağın kaldırılmasının hemen ardından tur operatörleri güvenli turizm sertifikası hizmeti veren otelleri denetliyor. İngilizler bu konuda çok hassastır. Biz de bugün bir denetimden geçtik. Ruslar kadar büyük çapta olmasa da tur operatörleri ve acenteler kendi denetçilerini gönderip rapor hazırladı" diye konuştu.GOLF İÇİN ÖNEMLİ

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da golf sezonu için İngiliz turistlerin önemine değinerek, "İngilizlerin ana pazarı Belek. Eylül-ekim ayları İngilizler için yoğun aylar. Dolayısıyla bunun kasıma da sarkacağını düşünürsek, golf turizminin ve havanın da iyi gitmesiyle, diğer sebeplerle gelen turistlerle birlikte bence ekim, kasım ve aralık ayları için sevindirici bir haber. Kemer'de çok fazla İngiliz göremesek de Kundu, Belek ve diğer alternatif İngiliz çeken pazarlar. Dolayısıyla her halükarda başlaması tabi ki çok olumlu" dedi.


- Antalya
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme

İngilizler, England, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini 11:53 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi 10:23 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi

Son Dakika Haberleri
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:28 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum
12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement