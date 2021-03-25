İngiliz üniversitesi, Benin Krallığı dönemine ait bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek - Son Dakika

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, Benin Krallığı dönemine ait bronzdan "Oba" (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıkladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Aberdeen Üniversitesinin Müze ve Özel Koleksiyonlar Başkanı Neil Curtis, yaptığı açıklamada, çalınan "Oba" heykelinin iade edilmesi konusunda Nijerya hükümetiyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Curtis, görüşmelerin sonucunda eserin Nijerya'ya iade edilmesine karar verildiğini söyledi.

Eserin "son derece ahlaksız" bir şekilde Nijerya'dan kaçırıldığını kaydeden Curtis, "1957'de satın alınan bronz heykel, bariz bir şekilde yağmalanmış. Bu nedenle bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettik." ifadesini kullandı.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Profesör Abba İsa Tijjani de eserin iade edilme kararının memnuniyetle karşılandığını belirterek "Bu kimliğimizin ve mirasımızın bir parçası. Uzun yıllar önce bizden alınmış." dedi.

Tijjani, hükümetin yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykeli de dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.