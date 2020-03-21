Son Dakika › Güncel › İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu
18 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adam, kaldıkları villada öldürülmüş olarak bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adam, kaldıkları villada öldürülmüş olarak bulundu.
Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen ekipler, Baransel ile Bants'ın vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:21 Kaynak: AA
Son Dakika Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü