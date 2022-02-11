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İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı - Son Dakika

İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı

11.02.2022 18:00

İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve kitabını hediye etti AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yaklaşık 20 yıldır Bodrum'da yaşayan İngiliz uyruklu Peter Down'a hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile...

İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve kitabını hediye etti

MUĞLA - AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yaklaşık 20 yıldır Bodrum'da yaşayan İngiliz uyruklu Peter Down'a hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

Yakaköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki İngiliz vatandaşı Peter Down'ın evini, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nergiz Genez ile birlikte ziyaret eden AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Down'a Erdoğan'ın fotoğrafını hediye etti. Gökmen, ziyaretinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını da Peter Down'a hediye etti.

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Gökmen, şunları dile getirdi: "Peter Bey, Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir hayranı. Kendisi geçen yıl benden Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını istemişti, ben de kendisine söz vermiştim. Bugün hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz, hem de Cumhurbaşkanımızın resmi ile fotoğrafını kendisine hediye ediyoruz. Kendisi 2002 öncesini bilen birisi."

"Uzun yıllar süvari birliklerde görev aldı"

Peter Down'ın Buckingham Sarayı'nda süvari birliklerinde uzun yıllar görev aldığını söyleyen Gökmen, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisi İngiltere kraliçesinin görevi başındayken özel olarak yanına gidebilen çok az sayıdaki şahsiyetlerden biri. Peter Bey, şu anda kendi ülkemiz içerisinde göremediğimiz birçok konuyu, siyaseten de görüp Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptığı hizmetleri çok iyi anlatabilen, İngiltere'deki dostlarına da anlatan değerli bir kişi."

"Türkiye ve Bodrum cennet gibi"

Bodrum'un ve Türkiye'nin cennet gibi olduğunu, 20 yıldır yaşadığı ilçeyi ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Peter Down, şöyle dedi:

"Bodrum'daki yeni hastane çok güzel. Tüm yollar çok güzel. Muğla'da 10 gün hastanede kaldım. Safra kesesi ameliyatı geçirdim. Orası çok güzeldi. Sayın Erdoğan çok iyi bir iş çıkarmış. Türkiye'de sağlık imkanları çok iyi."

Şu anda küresel anlamda bir ekonomik kriz olduğunu dile getiren Down, "Şu anda her yerde fiyatlar pahalı. İngiltere'de de aynı şekilde. Elektrik fiyatları yüksek. Her yerde aynı. Şu anda ekonomi dünyanın problemi. Her şey pahalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çok açık yürekli ve iyi insanlar olduğunu anlatan Peter Down, "Erdoğan'ın bu ülke için çok şey yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

Korona virüse yakalan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Peter Down, "Kendilerine Osman Gökmen aracılığı ile geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Kendisi ile yüz yüze görüşmek isterim" şeklinde konuştu.

Peter Down'ın evinde ise Türk Bayrağı'nın dalgalandığı görüldü.

İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı
İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı
İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı

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Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gökmen, Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiliz uyruklu Peter Down, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı - Son Dakika


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