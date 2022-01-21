Üye Girişi
İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor - Son Dakika

İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

21.01.2022 19:27
İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.

İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.

İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'ün sonlarında Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS), dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu. SEE, plan kapsamında ISS'de film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar sağlanacağını ifade etti.

Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda, spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor. Uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilen modül, SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yerleştirilecek.

"2 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL EĞLENCE ENDÜSTRİSİ DÜNYA YÖRÜNGESİNE GENİŞLEYECEK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak" dedi.

Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Şirket, daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise'un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklamıştı. Cruise'un yıl içinde ISS seyahat etmesi bekleniyor.

UZAYDAKİ İLK FİLM 2022'DE VİZYONDA

Öte yandan, uzayda film çekme hedefine ilk kez bir Rus uzay filmi ekibi ulaştı. 2021'de Rus aktris Yulia Peresild ve film yönetmeni Klim Shipenko, uzayda yapılan ilk filmi çekerek ISS'de 12 gün geçirdi. "Zorluk" anlamına gelen "The Challenge" filmi, yerçekimsiz ortamda ameliyat yapmak için ISS'ye giden bir kalp cerrahının hikayesini anlatıyor. Filmin 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.

(Aylin Albayrak/ İHA)

İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor
İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

YORUMLAR
500

England, Medya, Uzay, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor - Son Dakika


Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti         
19:29
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
19:09 Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim
18:41 Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 19:33:31. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz uzay şirketi 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement