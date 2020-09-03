İngiliz uzman Almond: Merkel-Putin ilişkisi kontrolden çıkıyor

İngiltere'de faaliyet gösteren Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Direktörü Mark Almond'ın İngiliz medyasında kaleme aldığı makalede, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu ilişkinin Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinin ardından kontrolden çıktığı öne sürüldü. Makalede, Putin'in yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli 'çirkin' eylemlerine gelince kendini geri çekmekle suçlanan bir politikacı olarak Angela Merkel'in dün kendini eleştirenleri şoke ettiği ifade edildi.

"MERKEL, KREMLİ'Nİ CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLADI"

Almond, Merkel'in, Aleksey Navalni'nin Sovyet Dönemi'nden kalma ölümcül bir sinir gazı olan 'Novichok' ile zehirlendiğini doğrulayarak, aslında Kremlin'i 'cinayete teşebbüsle' suçladığını ileri sürdü.

"MERKEL İLE PUTİN İLİŞKİSİ KONTROLDEN ÇIKTI"

Yolsuzlukla mücadele eden Navalni'yi susturma hamlesi hakkında Merkel'in, 'yalnızca Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular' olduğunu söylediği ifade edilirken; Almond, Merkel'in NATO ortaklarına kendini Putin'le konuşabilen kişi olarak beğendirdiğini yazdı. Sonuçta Sovyet kontrolündeki Doğu Almanya'da büyüyen ve akıcı Rusça konuşan Merkel'in, Putin ile dikkatle kurduğu ilişki kontrolden çıkarken 'acımasız bir gerçekle' karşı karşıya olduğu belirtildi.

- İngiltere