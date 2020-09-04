İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama - Son Dakika

İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama

İngiltere'nin Belfast Queen Üniversitesi koronavirüs belirtisiyle ilgili yaptığı araştırma sonucunda, ishal ve kusmanın çocuklarda (Covid-19) önemli bir işareti olabileceği ifade edildi.

İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama, System.String[]
İngiltere'nin Belfast Queen Üniversitesi koronavirüs belirtisiyle ilgili yaptığı araştırma sonucunda, ishal ve kusmanın çocuklarda (Covid-19) önemli bir işareti olabileceği ifade edildi. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) resmi koronavirüs belirti listesinin bu araştırma sonuçlarına göre güncellenmesi istendi.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda bölgesinde Belfast şehrinde Queen's Üniversitesi araştırmacıları, mide rahatsızlığının ve ishal ile kusmanın çocuklarda koronavirüs belirtisi olarak doğruladıklarını ve virüsün önemli bir işareti olduğunu ifade etti. Araştırma raporunun başyazarı Dr Tom Waterfield, "İncelenen koronavirüs grubunda ishal ve kusma, örneğin öksürükten, hatta koku ve tattaki değişikliklerden daha önce tespit edildi. Çocuklarda enfeksiyonu gerçekten teşhis etmek istiyorsanız, ishal ve kusmaya bakmaya başlamamız gerekir" dedi.

BU BELİRTİLERLE VİRÜS DAHA ERKEN TESPİT EDİLİR

Waterfield, mevcut üç semptomu takip ederek, vakaların yüzde 76'sını erken tespit edilebileceğini buna mide rahatsızlıkları belirtisi eklenirse bu oranın yüzde 97'ye yükseleceğini ifade etti. Araştırmacılar bu belirtilere bakarak asemptomatik (belirti göstermeyen) çocuklarda bile koronavirüsü erken teşhis edileceğini vurguladı.Mayıs ayında güncellenen NHS çocuklarda koronavirüs için belirti listesinde, 3 ana semptom olan yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile koku ya da tat duyusunda kayıp veya değişiklik yer alıyordu.

MİDE RAHATSIZLIĞI YETİŞKİNLERDE BELİRTİLER ARASINDA

Yetişkinlerde yapılan bir dizi çalışma sonrası koronavirüs ana belirtilerin; kas ağrısı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrıları ve mide rahatsızlığı gibi semptomlar yer alıyordu. Londra'daki King's College araştırmacıları yaptıkları çalışma sonucuna göre yetişkinlerde mide bulantılarının da semptom olabileceği ifade edilmişti.


- İngiltere

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Bahçeli'nin idam açıklamasına destek: Belirli suçlarda olmalı İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük Düğün öncesi tura giden genç çift, hırsız maymunların saldırısına uğradı Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Muharrem İnce, "CHP'den istifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi: Ben buradayım Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye para cezası verildi Başkent'te Covid-19 iddiası 300 esnafı mağdur etti 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş         
13:42
Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı         
13:39
Maskesiz diye otobüse alınmayınca, sileceklere tutunarak yolculuk yaptı Maskesiz diye otobüse alınmayınca, sileceklere tutunarak yolculuk yaptı         
13:32
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti         
21:10
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 17:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei