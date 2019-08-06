Son Dakika Haberleri: İngiliz vatandaşı Astrofizikçi kadın Yunan Adalarında kayboldu
Son Dakika Dünya Haber

İngiliz vatandaşı Astrofizikçi kadın Yunan Adalarında kayboldu

18 dakika önce

KIBRIS Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisi ile birlikte Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kayboldu.

İngiliz vatandaşı Astrofizikçi kadın Yunan Adalarında kayboldu, System.String[]
KIBRIS Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisi ile birlikte Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kayboldu.
Erkek arkadaşının polise verdiği bilgiye göre; Christopher, dün sabah koşusu için otelden çıktı ve bir daha geri dönüş yapmadı.
Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı.
Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı. Kıbrıs Rum tarafından da ekipler bölgeye gitti.
Yunan ve Rum medyası, Christopher'in bulunması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.
Amatör bir sporcu da olan Christopher'in, tatilinin son gününde kaybolduğu bildirildi.


Kıbrıs, Ege, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Obama, Trump'ı isim vermeden eleştirdi: Nefreti besleyen liderleri reddedin
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz vatandaşı Astrofizikçi kadın Yunan Adalarında kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]